ベーカリー「ハートブレッドアンティーク」は、アニメ『鬼滅の刃』との初コラボ商品を、7月1日（水）から、全国の店舗で発売する。【写真】パンを持った描き下ろしピックがかわいい！コラボ限定商品一覧■「無一郎のねこねこ食パン」などラインナップ今回、「ふわり、ひと呼吸 パン浪漫」をテーマに登場するのは、鬼殺隊が思い思いにパンを楽しむ、ufotable描き下ろしの限定ビジュアルを使用したパン、スイーツ、コラボ限定