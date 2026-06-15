山形市によりますと、きょう午前１０時２０分ごろ、山形市平清水の山林でクマ１頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 現場は平清水バス停から東へおよそ６５０メートル地点ということです。 のぼり旗の設置や周辺のパトロールなどで、市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■６月のクマ目撃情報（山形市） 6月15日（月曜）午前10時20分頃大字平清水地内の山林にてクマ1頭を目撃6月15