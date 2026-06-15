吉田優利が自身のインスタグラムを更新。「いつの日かのOrlando」とだけ記すと、世界最大級のテーマパークが集まるフロリダ州のリゾート都市オーランドに滞在中に撮影した写真や動画を一挙に投稿した。【写真】美味しそうなスイーツを手にニコニコ笑顔の吉田優利（全14枚）吉田は圧倒的なスケールを誇る「ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」を訪問。「T-REXカフェ」にある巨大な恐竜の化石の前でガオーッとポーズをとった