ＢＳテレ東は、女性に人気を誇るタイ料理に特化した番組「町のタイ料理にコップンカー」（１９日スタート、金曜、深夜０・００）を４週にわたり放送すると１５日、発表した。俳優でモデルの莉子と元日向坂４６で俳優の渡邉美穂が出演する。４月から金曜深夜枠で放送しているグルメ、サブカル、ドラマに特化したエンターテインメント枠で、今回が第４弾となる。タイ料理好きという莉子は「個人のＹｏｕＴｕｂｅでは食べる動画を