タレントの関根勤、関根麻里の親子が１５日、大阪市内で「日本公演４０周年記念ディズニー・オン・アイス“Ｌｅｔ’ｓＰａｒｔｙ！”」（８月８日〜１６日、大阪城ホール、９月１９日〜２２日、神戸ワールド記念ホール）の取材会に出席した。本作のファミリーパートナーを務める２人。勤は「物語がとてもスピーディーで迫力がある。作品をたくさん演じてくれて、自分が見たものの思い出がよみがえる。スケーティングの素晴