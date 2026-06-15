元ＡＫＢ４８の横山由依が１５日、Ｘを更新し、第１子を妊娠したことを報告した。横山の夫は純烈の後上翔太。出産は「秋ごろ」としている。横山は「皆様にご報告があります！」とし文書をアップ。「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています」と喜びの報告。「応援してくださるファンの皆様や、お力添えをいただいている関係者の皆