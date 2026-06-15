【モデルプレス＝2026/06/15】キャスターの安藤優子が6月13日、自身のInstagramを更新。豪華な手作りの夕飯2日分を公開し、話題が集まっている。【写真】60代ベテランキャスター「彩りも栄養も全て完璧」手料理ズラリの豪華食卓◆安藤優子、彩り豊かな手料理公開安藤は複数枚の写真に書き込みをして投稿。「キッチン居酒屋アンドー」の書き込みがある画像では、テーブルの上にベーコンの乗ったサラダやチキンソテーなどがズラリ。