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ビットコイン上昇、3日以来高水準米イラン合意 ビットコイン（ドル）(NY時間23:50) １ビットコイン＝65889.00（+1917.29+3.00%） ビットコイン（円建・参考値）(NY時間23:50) １ビットコイン＝10546852（+306901+2.99%） ※円はドル円相場からの計算値