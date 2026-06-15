161.76エンベロープ1%上限（10日間） 160.73ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 160.1610日移動平均 160.07現値 159.98一目均衡表・転換線 159.6421日移動平均 158.56エンベロープ1%下限（10日間） 158.56ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 158.52一目均衡表・基準線 157.93100日移動平均 157.88一目均衡表・雲（上下限一致） 155.84200日移動平均 朝の安