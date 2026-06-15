AI開発企業のZyphraが音声合成AI「ZONOS2」を2026年6月12日に発表しました。ZONOS2は人物の声や録音状況を再現しつつ任意のセリフをリアルタイム合成することが可能。日本語にも対応しており、オープンモデルとして公開されています。ZONOS2: Real-time TTS with High-Fidelity Voice Cloninghttps://www.zyphra.com/our-work/zonos2Today we're releasing ZONOS2, our next-generation real-time TTS model with high-fidelit