サウンドアースは、DUNUのエントリー有線イヤフォンで没入感あるゲームと高品質な音楽再生が楽しめる「TITAN X」を、6月18日に発売する。価格は3.5mmモデルが5,999円、USB-Cモデルが6,399円。 DLC振動板を採用した10mm径ダイナミックドライバーを搭載した有線イヤフォン。「没入感あふれるゲーム体験とHi-Fi音楽再生を実現するハイブリッドモデル」だという。 デュアルチャンバー構