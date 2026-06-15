結婚前は『ちょっと面白い人』で済んでいた夫の自分ルール。でも子育てが始まった今、笑って見過ごすには少し重すぎる問題になってきています…。妊娠中も一緒にがまんしてくれた優しい夫、というのは妻の思い込みだったのでしょうか？夫の本音がだんだん見えてきそうで、ちょっとドキドキしてしまいます。>>【まんが】我慢したご褒美を欲しがる夫(ウーマンエキサイト編集部)