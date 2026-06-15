ガールズバンド「ＰＡＲＡＤＯＸＸ」のドラム・ＳＨＯＮＯが、サッカー北中米Ｗ杯の日本戦を現地観戦した姿をアップした。１５日にインスタグラムで「＃ＦＩＦＡＷｏｒｌｄＣｕｐ２６オランダｖｓ日本２‐２ナイスゲーム！！！！！！！！！＃最高の景色を！！！！」と森保ジャパンをたたえ、日の丸を手にした写真を投稿。ショート丈のトップスを着用し、ウエストやタトゥーも見えている。フォロワーは「かわいい