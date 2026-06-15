暑い日に嬉しい！レンジOKのレシピ 蒸し蒸しした日や暑い夏には、火を使わない料理が嬉しいですよね。今回は、人気のよだれ鶏がレンジ調理4分で完成するレシピをご紹介。これからの季節に重宝すること間違いなしです。 下準備をしてレンジへGO！ 1. 鶏むね肉を耐熱容器に入れ、酒、砂糖、塩をかけてよくもみます。皮のほうを下側にしてラップをかけたら、30分くらいおきましょう。 2. 1.をレンジに入れて4分加熱したら取り出