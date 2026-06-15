タレントの関根勤（72）が15日、大阪市内で記者の取材に応じ、9日に86歳で肺炎のために亡くなった俳優の中村玉緒さんを偲んだ。【写真】中村玉緒さん、最後のインスタ投稿の内容中村さんの死去は12日、所属する長良プロダクションにより発表された。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上