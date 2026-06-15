タレント上沼恵美子（71）が15日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。この日朝に行われたFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表の初戦について熱弁した。FIFAランキング18位の日本代表が同8位・オランダと対戦し、2―2の引き分け。開口一番「よかったねえ。引き分けってなかなかいかないですよ」と語り、「心の底の底の底では引き分けムリよ…これは厳しいと思っててん」と打ち明けた。「