幼稚園や保育園、学校の保護者付き合いには、明文化されていない“なんとなくのルール”がある。「前の人もやっていたから」「みんなのためだから」「断ると空気が悪くなるから」――。ツムママさんの漫画『私たちの連絡係さん』は、そんな身近すぎるテーマを扱ったママ友トラブル漫画です。>>マンガ「私たちの連絡係さん」を読む「専業主婦ならできるよね」という無言の圧力>>マンガ「私たちの連絡係さん」を読む>>マンガ「私たち