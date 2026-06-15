女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が16日、第57話が放送される。結婚をしたくないと言い出した安（早坂美海）を巡り、安、宗一（上杉柊平）、りん（見上）、シマケン（佐野晶哉）は団子屋に集まって話し合う。一方、直美（上坂）は、環（英茉）の様子がおかしいことに気づいて…吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算114作目。田