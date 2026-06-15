【【オールアザー版】川越紗彩写真集 なんとかなるかも】 6月15日 発売 価格：2,750円 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、元NGT48メンバー・川越紗彩さんの1st写真集のオールアザーデジタル版「なんとかなるかも」を6月15日に発売した。価格は2,750円。 本書は、昨年10月に発売された1st写真集「なんとかなるなる」のオールアザーカット