スマレジが続伸している。前週末１２日の取引終了後に発表した２７年４月期の連結業績予想で、売上高１５３億８７００万円（前期比１５．３％増）、営業利益４０億４００万円（同２４．５％増）、純利益２７億８１００万円（同２４．８％増）を見込み、年間配当予想を前期比５円増の２９円としたことが好感されている。 ＰＯＳを核とした周辺サービスとのクロスセル提案の推進などで「ＰＯＳ×決済」の一体提供が増加