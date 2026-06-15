「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日正午現在でキオクシアホールディングスが「買い予想数上昇」１位となっている。 １５日の東証プライム市場で、キオクシアホールディングスが３日続伸し、一時初の９万円台に乗せた。先週末１２日には時価総額で初めて国内トップ企業となっており連日の人気に沸いている。キオクシアと同業の米サンディスク の株価が１２日に続伸したこと