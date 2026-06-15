ＢＲＡＮＵが急反発しストップ高の８８５円に買われている。前週末１２日の取引終了後に発表した４月中間期単独決算が、売上高１２億９４００万円（前年同期比４０．０％増）、営業利益１億７０００万円（同５６．３％増）、純利益１億円（同３１．５％増）となり、大幅増益となったことが好感されている。 営業支店の規模拡大による顧客接点の増加が新規顧客の獲得につながったほか、既存顧客に対して、「ＣＡＲＥＥＣＯＮ