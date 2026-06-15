メタプラネットは高い。前週末１２日取引終了後、社債に特化したネット証券であるＳｉｉｉｂｏ証券（シーボ証券、東京都中央区）を買収すると発表した。発行済み株式の全てを２１億円で取得し、完全子会社化する。株式取得のクロージング後、同企業の商号を「メタプラネット証券」に変更する。ビットコインを基軸とした金融商品の組成から投資家への販売・提供までを一気通貫で行う「ＢＴＣ×金融」プラットフォ