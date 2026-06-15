FANTASTICSの中島颯太が6月14日（日）にHMV&BOOKS SHIBUYAにて、2nd写真集『THE SELF』（幻冬舎）刊行記念イベントプレス取材会に登壇。写真集について、撮影で訪れたイングランドでのエピソードを語った。 参考：FANTASTICS 瀬口黎弥「自分のお尻はキュートなんですよ（笑）」念願のハワイロケ写真集に自信 幻冬舎と LDH JAPANがタッグを組み、毎月1冊、9ヵ月連続で刊行する大型企画「GL-9 ~FANTASTICS B