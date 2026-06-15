日本ゼオンが４日続伸し、上場来高値を更新した。同社はきょう、コーポレート・ベンチャー・キャピタル（ＣＶＣ）を運営する米子会社を通じて、米カンバス・バイオサイエンシズ（ニュージャージー州プリンストン）に投資したことを明らかにしており、これが材料視されているようだ。 カンバス社は、腸内マイクロバイオームを用いた医薬品の開発・製造を手掛けるスタートア