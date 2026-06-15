「豆腐といんげんの塩チャンプルー」の献立【画像を見る】なすは「生のまま」冷凍が正解！ごはんづくりがラクになる保存ワザ「最近なんとなく、からだが重だるい……」「野菜をしっかり食べてリセットしたい」と感じることはありませんか？そんなときは、旬野菜を主役にした献立がおすすめです。今回は、素材のうまみをいかしたチャンプルーと、さっぱりいただける副菜を組み合わせてご紹介します！▷教えてくれたのは…上島