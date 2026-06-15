小松菜を取り入れて、日々の献立の栄養バランスアップ！【写真を見る】くせがないからアレンジ自在！ 栄養たっぷり小松菜おかず15品ほうれん草をしのぐカルシウムを含むことで知られる、小松菜。カルシウムだけでなくビタミンCや食物繊維も豊富で、栄養価満点です。梅雨を前に体調を崩しやすいこの季節、たっぷり小松菜を取り入れて栄養バランスのとれた食事を心がけたいですね。そこで今回は、小松菜×豚肉の主菜をご紹介。酢をき