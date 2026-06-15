FIFAワールドカップ2026・グループF第1節が14日に行われ、スウェーデン代表とチュニジア代表が対戦した。欧州プレーオフの末に2大会ぶり通算13度目のW杯出場を決めたスウェーデン代表と、予選10試合を無失点で終え、3大会連続通算7度目のW杯出場となるチュニジア代表が激突。スウェーデン代表ではアレクサンデル・イサクやヴィクトル・ギェケレシュらがスタメンに名を連ねたほか、チュニジア代表ではハンニバル・メイブリらが