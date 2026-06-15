連日熱戦が繰り広げられているFIFAワールドカップ2026。“最高の景色”を目指して戦う日本代表は、現地時間14日にオランダ代表との初戦を迎え、2ー2のドローに終わった。グループFで最も手強い相手と目されていたオランダとの初戦。前半こそスコアレスという展開となったが、後半は一転してスコアが動くことに。オランダは2度のリードを奪ったものの、日本が驚異的な粘りを見せて土壇場に追いつき、引き分けに終わった。日本に