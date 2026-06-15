現地６月14日に開催された北中米W杯のF組１節で、スウェーデン代表とチュニジア代表がメキシコのモンテレイで対戦した。壮絶な戦いの末、２−２で引き分けた日本対オランダの４時間後。F組のもう１カードは、早々にスコアが動く。ゴール前でセカンドボールに反応したアヤリが、強烈なシュートを突き刺し、スウェーデンが開始７分で先制した。チュニジア人の父を持つ22歳のブライトンMFは、ゴールセレブレーションはせず。チ