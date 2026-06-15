ハイセンスジャパンは6月下旬に、国内外のさまざまなネット動画アプリに対応し、ネット動画もキレイに映像処理する最新の画質エンジン、BS／CS4Kチューナーを搭載した4K液晶テレビ「A6S」シリーズを発売する。ラインアップは、75型、65型、55型、50型、43型の計5機種。●リモコンに観たい動画配信サービスをダイレクトに選べる専用ボタンを配置「A6S」シリーズは、数多くのネット動画アプリを標準でインストールし、世界中のエ