日本代表の主軸アタッカーがアクシデントに見舞われた。現地６月14日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、日本代表はオランダ代表と２−２でドロー。この試合で日本を襲ったアクシデントを韓国メディアも大きく報じた。日本は強豪オランダを相手に勝点１を獲得した一方で、不安材料も生まれた。久保建英は71分、デンゼル・ドゥムフリースとの接触で左膝付近を負傷。足を引きずりながらも自力でピッチ