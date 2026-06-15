【写真】誕生日のプレゼントの赤い薔薇の花束を持つ藤井風と渡辺謙の貴重な2ショット 俳優の渡辺謙が自身のInstagramを更新し、藤井風との2ショットを披露した。 ■渡辺謙から藤井風へ！29歳を祝う“真っ赤なバラ”に「粋なはからい」 渡辺は「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 行って来ました。一堂に介したミュージシャン達の素晴らしいパフォーマンスと笑顔に楽しませて貰いました。音楽って世代もジャンルも超えて届