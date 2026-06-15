【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Hey! Say! JUMPが、6月22日にデジタルシングル「CUE CUE CUTE」を配信リリースすることが決定した。 ■CUTE POP × CUTE JUMP！四字熟語や呪文、会話を織り交ぜたリリックで子供心を呼び覚ます Hey! Say! JUMPの新曲「CUE CUE CUTE」は、毎週日曜7時からテレ東系6局ネット「アニもり！」内にて好評放送中の『小３アシベ QQゴマちゃん』主題歌。一度聴いたらクセになるリリック