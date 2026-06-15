15日13時現在の日経平均株価は前週末比3252.41円（4.93％）高の6万9272.45円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1207、値下がりは320、変わらずは28と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を600.18円押し上げている。次いで東エレク が530.99円、アドテスト が415.14円、イビデン が222.59円、キオクシア が203.45円と続く。 マイナス寄与度