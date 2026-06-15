卓球のWTTコンテンダー・ザグレブ女子シングルスで張本美和（17）が大逆転で優勝し、中国の卓球ファンから反応が寄せられている。14日に行われた決勝で、世界ランキング3位の張本美和は同4位のマカオの朱雨玲（ジュー・ユーリン）（31）と対戦。最初の3ゲームを連取するもそこから3-3に追い付かれる苦しい展開になった。迎えた最終第7ゲームも朱が10-4と大差でリードしてマッチポイントを握るも、そこから張本が驚異の8連続得点を