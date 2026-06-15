NON STYLE・井上「リアルな日本代表のようなプレーを期待」ABEMAは、女性タレントや芸人、ゲーム上級者らが異色のチームを結成し、「eFootball」にて激突する特別番組『ABEMA的eFootball祭〜チーム対抗サッカーゲームバトル〜』を、20日午後9時より生放送することを発表した。【写真】この頃は幸せの絶頂だった…ちゃんぴおんず大ちゃん結婚報告時のラブラブショット本番組は、コナミデジタルエンタテインメントの「eFootball