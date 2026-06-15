タレントの関根勤（72）と娘の関根麻里（41）が15日、大阪市内で開かれた「日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”」合同取材会に出席。孫のモノマネに成長を感じていることを語った。麻里は3、4歳の頃から父・勤に連れられて「ディズニー・オン・アイス」を楽しんでいたそう。今回の公演に向けて「ミッキーが出てくると本当に華やかで！今回スティッチが15年ぶりに登場するということなので、それも楽