俳優の福本莉子と菅生新樹が15日、都内で行われた28日スタートのNHKプレミアムドラマ『勿忘草の咲く町で〜安曇野診療記〜』（毎週日曜後10：00）取材会に登壇。けさのFIFAワールドカップ2026の話で盛り上がった。【写真】きれい…自然一面のトップスで登場した福本莉子サッカー好きの福本と菅生は、この日に開催された日本代表の初陣となるオランダ戦の話に花を咲かせた。オランダ戦は日本時間午前5時キックオフ。オランダに