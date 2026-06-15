アーティストの岩橋玄樹がアメリカ発医療機関専売化粧品ブランド「アラスチン」のジャパンアンバサダーに就任した。 アイドル活動を経て米国と日本の二拠点での幅広な活動をしながら外見・内面ともに常に高みを目指し進化を続ける岩橋の姿と、10年前の米国での販売開始以来、化粧品ながら皮膚科学分野における多数の研究知見に基づいて開発を続けるブランドの信念に親和性を感じ、待望の日本でのローンチ