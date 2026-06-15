◇サッカー FIFAワールドカップ2026F組第1節スウェーデン 5-1 チュニジア(日本時間15日、エスタディオ・モンテレイ)日本のライバルとなる、同じF組のスウェーデンとチュニジアの試合が行われ、スウェーデンが勝利しました。試合が動いたのは前半7分。スウェーデンがゴールを狙うと、チュニジアのゴールキーパーのアブデルムヒブ・シャマフ選手が前に出て拒むも、こぼれ球をヤシン・アヤリ選手がしっかりと決めます。さらにスウ