合意発表の直前、イスラエル軍は１４日、レバノンの首都ベイルート南郊ダヒヤ地区にある親イラン勢力ヒズボラの司令部を空爆した。イランは従来、米国との停戦合意にはレバノンも含まれると主張しており、外務省は空爆が「米国の責任」とする非難声明を発表。イラン要人から報復の予告が相次ぎ、合意成立に暗雲が漂った。これに対し、トランプ氏はＳＮＳで、イスラエルに対して「レバノンのいかなる場所もこれ以上、攻撃すべき