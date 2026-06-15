アニメ「サザエさん」「コボちゃん」などを担当した、アニメーション監督で演出家の森田浩光さんが、2026年6月4日に逝去されたことが分かりました。アニメ制作会社のエイケンが15日に発表しました。【写真を見る】【 訃報 】アニメ監督・演出家森田浩光さん 死去「サザエさん」「コボちゃん」「いじわるばあさん」など担当公式ホームページでは、「弊社作品にて多大なるご尽力をいただきましたアニメーション演出家・監督の森田