１５日午前５時３０分頃、茨城県筑西市宮後、無職酒入登さん（８９）方から出火し、木造平屋住宅約９０平方メートルを全焼した。火は約２時間後に消し止められたが、焼け跡から性別不明の２人の遺体が見つかった。筑西署によると、酒入さんは妻（８５）と２人暮らしで、いずれも連絡が取れておらず、同署が身元と出火原因を調べている。