◇W杯北中米大会1次リーグF組チュニジア 1―5 スウェーデン（2026年6月14日モンテレイ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグで日本と同じF組のチュニジアとスウェーデンが14日（日本時間15日）、メキシコ・モンテレイで対戦。日本が20日（同21日）の次戦で戦うチュニジアは1―5（前半1―2）で完敗した。出はなをくじかれた。前半7分、相手FWイサクに裏を取られて迎えたピンチから、MFアヤリにミドルシュートを豪快に決め