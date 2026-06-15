北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）、日本はＷ杯準優勝３回の強豪オランダに２―２で引き分けて勝ち点１を獲得した。この戦いについて森保一監督（５８）とプライベートでも親交のある元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５９＝本紙評論家）は、試合終盤に追い付いた日本の勝負強さを強調。結果は「想定内」とし、次戦チュニジア戦の必勝を求めた。大事な初戦で強豪オランダを相手によく戦ったと思