パドレスの悩める主砲、マニー・マチャド内野手（３３）が苦悩を打ち明けた。マチャドは１４日（日本時間１５日）現在、１２本塁打、３５打点を記録しているものの打率は１割７分５厘と低迷。メジャー屈指の三塁手はキャリア最悪ともいえる厳しいシーズンを送っている。そんなマチャドは米メディア「ＵＳＡＴＯＤＡＹ」に現在の心境を告白。「これが僕たちが野球を愛する理由なんだ。野球選手はマゾヒストみたいなもんだよ。