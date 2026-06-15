パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは6月26日、新業態「驚楽の殿堂 ロビン・フッド」の4号店「ロビン・フッド香貫店」を静岡県沼津市(旧「ピアゴ香貫店」)にオープンする。また、6月30日には5号店「ロビン・フッド久保田店」を三重県四日市市(旧「ピアゴ久保田店」)にオープンする。店舗外観イメージ(左:ロビン・フッド香貫店、右:ロビン・フッド久保田店)○"スーパーみたいで、スーパーじゃない"「ロビン・