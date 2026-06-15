W杯日本―オランダサッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。1-2の後半43分、セットプレーから鎌田大地の同点弾が決まりドロー発進となった。海外メディアは、試合後の綺麗になったロッカールームに注目していた。一流の振る舞いで会場を後にしていた。サッカー強国オランダから貴重な勝ち点1を奪った日本。試合後のロッカールーム