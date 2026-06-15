気温も湿度も高まるこの季節は、おしゃれに加えて着心地のよさも重視したいところ。そこで今回は【ハニーズ】から、接触冷感機能付きのトップスをピックアップしました。上品なデザインで着回しやすく、税込2,000円台で手に入るコスパのよさも魅力。暑い季節のおしゃれを快適に楽しみたい大人世代にぴったりなアイテムを厳選してご紹介します。 涼しさをまとえるきれいめカジュアルシャツ 【ハニーズ】「麻